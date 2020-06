Gaststätteneinbruch in Viersen : Einbrecher erbeuten Geld aus Automaten

Foto: dpa/dpa, jan ggr iku Die Polizei ermittelt: Einbrecher haben Geld aus einer Gaststätte in Viersen gestohlen (Symbolfoto).

Viersen Die Täter brachen in der Nacht zu Freitag in eine Gaststätte in Viersen ein.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Bisher unbekannte Täter sind in der Nacht zu Freitag in eine Gaststätte an der Petersstraße eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, hatten die Täter ein Fenster aufgehebelt und sich so Zugang zum Schankraum verschafft. Dort brachen sie mehrere Automaten auf und nahmen das Geld heraus. Hinweise: Telefon 02162 3770.

(naf)