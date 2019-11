Einbruch in Viersen : Einbrecher steigen in Gaststätte ein

Viersen Die Täter brachen auch einen Spielautomaten und ein Sparclubfach auf.

Bisher unbekannte Täter sind in der Nacht zu Mittwoch in eine Gaststätte am Remigiusplatz in Viersen eingebrochen. Wie die Polizei berichtet, hatten die Täter etwa zwischen 3.20 und 4 Uhr eine Tür aufgehebelt. Sie stahlen nach ersten Ermittlungen der Polizei Geld. Die Einbrecher hebelten auch ein Sparclubfach und einen Spielautomaten auf und nahmen Geld daraus. Hinweise: Telefon 02162 3770.