Einbruch in Viersen : Einbrecher hinterlassen Werkzeug in Firma

Viersen Wie die Täter ins Gebäude gelangten und ob sie etwas gestohlen haben, ist noch nicht geklärt.

Bisher unbekannte Täter sind in eine Firma an der Clörather Straße in Viersen eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, meldete eine Frau am Altweiberdonnerstag gegen 17.30 Uhr den Vorfall. Sie hatte in ihrer Firma bemerkt, dass sich die Fenster im Erdgeschoss nicht mehr richtig schließen ließen. Darüber hinaus fand sie Einbruchswerkzeug. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei gelangten die Einbrecher durch ein offenstehendes oder manipuliertes Fenster ins Gebäude. Ob sie etwas gestohlen haben, ist noch nicht ermittelt. Die Polizei bittet um Hinweise auf unter Telefon 02162 3770.