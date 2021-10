Diebe in Viersen : Einbrecher hebeln Terrassentür auf

Wie die Polizei mitteilte, wurde am Dienstagmittag in ein Haus in Viersen eingebrochen. Foto: dpa/Friso Gentsch

Viersen Was die Täter alles aus der Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses gestohlen haben, steht nach Polizeiangaben noch nicht fest.

Bisher unbekannte Täter sind am Dienstag zwischen 16 und 19 Uhr in eine Erdgeschosswohnung an der Straße Rötsch in Viersen eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, hebelten sie die rückwärtige Terrassentür auf und durchwühlten in der Wohnung Schränke und Schubladen. Über den Umfang der Beute ist nach Polizeiangaben derzeit nichts bekannt. Hinweise zur Tat erbitten die Ermittler unter der Telefonnummer 02162 3770.