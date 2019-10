Viersen Die Täter stahlen unter anderem eine Digitalkamera und ein Tablet.

Bisher unbekannte Täter sind am Mittwoch zwischen 18.30 und 20.10 Uhr in ein Haus an der Lohmannstraße in Viersen eingebrochen. Nach Polizeiangaben hebelten sie die Terrassentür auf. Nach ersten Erkenntnissen stahlen sie unter anderem eine Digitalkamera und ein Tablet. Hinweise erbittet die Polizei unter Telefon 02162 3770.