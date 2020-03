Einbruch in Viersen : Einbrecher stehlen Münzsammlung

Dülken Die Täter drückten vermutlich die Haustür auf und gelangten so hinein.

Bisher unbekannte Täter haben bei einem Einbruch an der Eintrachtstraße in Dülken Computer und eine Münzsammlung erbeutetet. Die Diebe waren nach Polizeiangaben in der Nacht zu Donnerstag in das Haus eingestiegen, während die Bewohner im Obergeschoss schliefen. Die Täter durchsuchten Schränke im Erdgeschoss. Vermutlich ereignete sich der Einbruch gegen 1 Uhr; zu dieser Zeit hatte der Familienhund angeschlagen. Die Polizei geht davon aus, dass die Täter durch Aufdrücken der Haustür hinein gelangten.