Einbruch in Viersen

Dülken Die Täter durchsuchten alle Räume. Die Polizei bittet um Hinweise.

Einbrecher haben am Samstag zwischen 19 und 21.20 Uhr ein rückwärtiges Fenster eines Einfamilienhauses an der Rheindahlener Straße in Dülken aufgehebelt. Laut Polizei durchsuchten sie alle Räume des Hauses und stahlen diverse Schmuckgegenstände. Hinweise erbittet die Polizei unter Telefon 02162 3770.