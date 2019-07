Einbruch in Schwalmtal

Schwalmtal Der Gesamtwert der Beute ist noch nicht ermittelt.

Einbrecher haben aus einem Haus am Schellerbaum in Dilkrath Geld und Schmuck gestohlen. Der Gesamtwert der Beute ist noch nicht ermittelt. Wie die Polizei berichtet, hatten die Täter zwischen Mittwoch, 24. Juli, Mitternacht, und Freitag, 26. Juli, 22.15 Uhr, die hintere Terrassentür aufgehebelt und waren so ins Haus gelangt. Hinweise: Telefon 02162 3770.