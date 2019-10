Einbruch in Niederkrüchten : Einbrecher hebeln Terrassentür auf

Niederkrüchten Zu Art und Höhe der Beute kann die Polizei noch keine Angaben machen.

Bisher unbekannte Täter sind am Samstag zwischen 14.30 und 19.35 Uhr in ein freistehendes Einfamilienhaus an der Dilborner Straße in Niederkrüchten-Overhetfeld eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, hatten sie die Terrassentür aufgehebelt und sich so Zutritt zum Haus verschafft. Der oder die Täter durchsuchten alle Räumlichkeiten des Hauses. Über die Art und Höhe der Beute kann die Polizei noch keine Angaben machen. Hinweise zur Tat oder den Tätern erbitten die Ermittler telefonisch unter der Rufnummer 02162 3770.