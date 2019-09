Einbruch in Viersen-Boisheim : Einbrecher gehen mit roher Gewalt vor

Einbruch in Viersen-Boisheim

Viersen Die Täter wurden bei dem Einbruch von einer Überwachungskamera gefilmt.

Mit brachialer Gewalt haben zwei Männer am Dienstag gegen ein Uhr nachts die Terrassentür eines Einfamilienhauses an der Nettetaler Straße aufgebrochen. Bei ihrem Einbruch wurden sie von einer Überwachungskamera gefilmt. Wie die Polizei berichtete, flüchteten die Täter nach der Tat zu Fuß in Richtung Nettetaler Straße. Noch steht nicht fest, ob sie etwas erbeutet haben. Hinweise auf verdächtige Beobachtungen nimmt die Polizei unter Ruf 02162 3770 entgegen.