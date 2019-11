Viersen Die Täter nahmen offenbar auch Zigaretten mit.

Einbrecher haben gegen 1.45 Uhr in der Nacht zu Mittwoch gewaltsam die Eingangstür einer Drogerie an der Hauptstraße in Viersen geöffnet. Wie die Polizei mitteilte, stahlen die Täter Kosmetikartikel und Zigaretten in noch unbekannter Höhe. Hinweise erbittet die Polizei unter Ruf 02162 3770.