Kriminalität in Viersen Einbruch in Corona-Teststation

Viersen · Unbekannte Täter sind am Dienstag oder Mittwoch in eine Corona-Teststation in Viersen eingebrochen. Sie entkamen mit einer nicht näher genannten Summe Bargeld.

26.01.2023, 12:25 Uhr

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Telefon 02162 3770 zu melden. Foto: dpa/Fabian Strauch

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, ereignete sich der Einbruch zwischen Dienstagmorgen, 4.50 Uhr, und Mittwochfrüh, 5 Uhr. Betroffen war die Corona-Testation an der Helmholtzstraße. Die Täter brachen die Station auf, nach aktuellem Stand fehlt Bargeld. Die Polizei bittet Zeugen, die den Einbruch gesehen haben oder denen etwas Ungewöhnliches aufgefallen ist, sich bei der Kriminalpolizei zu melden. Telefon 02162 3770.

(mrö)