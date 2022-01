Vorfall in Viersen : Einbruch in Corona-Teststation

Viersen Was genau ihr Motiv war und wie sie hinein gelangten, ist unklar: Bisher unbekannte Täter sind in der Nacht zu Mittwoch in die Corona-Teststation an der Viersener Straße in Viersen-Dülken eingebrochen.

Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, wurden nach derzeitigem Ermittlungsstand weder Dokumente noch Tests entwendet. „Möglicherweise hatten es die Einbrecher auf Geld abgesehen“, berichtete der Polizei-Sprecher. Das Kriminalkommissariat 2 führt die Ermittlungen und bittet um Hinweise auf Tatverdächtige oder auf verdächtige Fahrzeuge, telefonisch unter der Rufnummer 02162 3770.

