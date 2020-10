Einbruch in Viersen : Diebe schneiden Loch in Tresor

Diebe schneiden Loch in Tresor

Einbruch in Viersen

Viersen Nach einem Einbruch in ein Bürogebäude in Viersen bittet die Polizei um Hinweise.

Bisher unbekannte Täter haben bei einem Einbruch in ein Bürogebäude an der Clörather Straße in Viersen Bargeld erbeutet. Wie viel Geld genau gestohlen wurde, ist nach Angaben der Polizei noch nicht bekannt.