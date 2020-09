Einbruch in Viersen : Einbrecher stehlen Laptops aus Büro

Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden (Symbolbild). Foto: dpa/Friso Gentsch

Viersen Die Täter brachen in der Nacht zu Dienstag in ein Bürogebäude am Remigiusplatz in Viersen ein. Die Polizei bittet um Hinweise.

Einbrecher haben aus einem Bürogebäude am Remigiusplatz zwei Laptops gestohlen. Nach Polizeiangaben versuchten die Täter in der Nacht zu Dienstag zuerst erfolglos, in eine Praxis auf der ersten Etage zu gelangen. Sie konnten die Eingangstür aber nicht aufhebeln und hatten dann bei den Büroräumen einer anderen Firma auf der Etage mehr Erfolg.

Sie durchsuchten Schränke und Schubladen. Ob sie mehr als die Laptops gestohlen haben, steht noch nicht fest. Um Hinweise auf Tatverdächtige bittet die Polizei unter Ruf 02162 3770.

(naf)