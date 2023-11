Einbruch in Brüggen Einbrecher kamen durch das Badezimmerfenster

Bisher unbekannte Täter sind am Montag in ein Haus an der Straße Wolfbend in Brüggen eingebrochen. Das teilt die Polizei mit. In der Zeit zwischen 14.20 und 18.20 Uhr sollen sie sich den Angaben zufolge Zugang zum Haus verschafft haben: Sie gelangten durch ein Badezimmerfenster hinein, durchsuchten laut Polizei anschließend mehrere Zimmer. Die Einbrecher stahlen Schmuck. Wer Hinweise zur Tat geben kann, meldet sich am besten telefonisch unter 02162 3770 bei der Kriminalpolizei.