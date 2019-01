Einbruch in Brüggen : Einbrecher fliehen mit Tafelsilber

In Brüggen-Born kamen die Einbrecher über die Terrassentür in ein Haus. Foto: dpa Foto: dpa/Silas Stein

Brüggen (RP) Unbekannte sind in der Zeit zwischen Dienstag und Sonntag in ein Einfamilienhaus am Borner Feld in Brüggen-Born eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, hebelten die Einbrecher die Terrassentür auf.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken