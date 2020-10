Einbrüche in Viersen : Einbrüche in Baumarkt und Realschule

Viersen In beiden Fällen löste die Alarmanlage aus. Ob etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest.

Bisher unbekannte Täter sind in der Nacht zu Samstag gegen 1.30 Uhr in die Realschule an der Josefskirche in Viersen eingebrochen. Dabei lösten sie die Alarmanlage aus. Sie flohen, bevor die Polizei eintraf. Ob etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest. In der Nacht zu Sonntag, gegen 3.30 Uhr, hebelten Unbekannte mehrere Türen eines Baumarktes an der Albertstraße in Viersen-Dülken auf. Auch dort löste die Alarmanlage aus, die Täter flohen.