Niederkrüchten : Einbrecher stehlen Schmuck

Laut Polizei ereignete sich der Einbruch am Samstag. Foto: dpa/Silas Stein

Niederkrüchten Unbekannte Täter sind am Samstag in ein Einfamilienhaus an der Straße Auf dem Stepken in Niederkrüchten eingebrochen. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Täter Schmuck in noch unbekanntem Wert.

