Einbruch in Viersen : Diebe stehlen Fernseher und Parfum

Dülken Bei einem Einbruch an der Cranachstraße in Dülken wurde neben einem Fernseher auch ein Handy und Parfum gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Einbrecher haben aus einer Wohnung an der Cranachstraße in Dülken einen Fernseher, ein Handy und zudem mehrere Parfumflaschen gestohlen. Wie die Polizei am Montag berichtete, gelangten die Täter am Freitagnachmittag zwischen 16 und 17 Uhr in die Wohnung. Zeugen, die zur Tatzeit in der Umgebung an der Cranachstraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben, können dies der Polizei unter der Telefonnummer 02162 3770 melden.