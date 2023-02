Viersen 346 Stück weg – Polizei sucht Würstchendiebe

Zwischen Sonntagabend und Montagmorgen haben unbekannte Einbrecher einen Imbisswagen auf dem Parkplatz des Obi-Baumarkts an der Kölnischen Straße heimgesucht. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Täter brachen die Kühlkammer des Wagens auf und entwendeten nach Polizeiangaben 346 Würstchen. „Die Würstchen waren in Paketen zu 30 beziehungsweise vier Stück verpackt“, berichtete ein Polizeisprecher. Der Tatzeitraum liegt zwischen Sonntag, 20.15 Uhr, und Montag, 8.40 Uhr.