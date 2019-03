Viersen : Einbruch in Viersener Jugendheim

Foto: dpa/Friso Gentsch

Viersen Unbekannte sind zwischen Sonntag, 18.30, und Montag, 6.40 Uhr, in das Jugendheim am Pestalozziweg in Viersen eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, verschafften sich die Einbrecher gewaltsam Zutritt zum Jugendheim und brachen die Tür zu einem Büro auf.

Hier stahlen sie eine Geldkassette mit einem geringen Bargeldbetrag. Hinweise auf Tatverdächtige nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02162 3770 entgegen.

(rp)