Brüggen Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise nach einem nächtlichen Einbruch in Brüggen-Bracht.

Am Montag zwischen 18 und 20.10 Uhr haben Einbrecher ein Schlafzimmerfenster eines Hauses an der Straße Alst in Brüggen-Bracht aufgehebelt; sie durchsuchten laut Polizei die Räume, flohen mit Schmuck, Geld und zwei Werkzeugkoffern von Makita. Zeugenhinweise an Ruf 02162 377-0.