Kriminalität in Viersedn : Einbrecher stehlen Fernseher

Viersen Erst durchschnitten sie den Gartenzaun, dann durchwühlten sie das Haus, am Ende türmten sie unerkannt mit einem Fernseher.

Einbrecher sind zwischen Mittwoch und Freitag in ein Einfamilienhaus an der Boisheimer Straße in Viersen-Dülken eingestiegen. Das teilte die Polizei am Wochenende mit. Der Einbruch ereignete sich zwischen 21.30 Uhr am Mittwoch und 12.30 Uhr am Donnerstag.