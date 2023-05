Homejacking in Viersen Einbrecher stehlen Auto in Viersen

Ein Fall von Homejacking beschäftigt die Polizei in Viersen. Wie sie mitteilt, ist in der Zeit von Freitag, 21 Uhr, bis Samstag, 11.45 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Dr.-Heggen-Straße in Viersen eingebrochen worden. Die Täter hebelten die Haustür auf und fanden im Haus einen Schlüssel für einen blauen VW Passat, der dem Hausbesitzer gehörte und in der Nähe geparkt war. Diesen Schlüssel benutzten sie zum Diebstahl und konnten mit ihrer Beute unerkannt fliehen. Die Polizei sucht jetzt Zeugen: Kontakt unter der Rufbnummer 02162 3770.