Einbruch in Viersen : Einbrecher stehlen Tresor und tausende Euro

Viersen Die Täter rissen den Tresor mit brachialer Gewalt aus der Wand und flohen damit.

Bisher unbekannte Täter sind am Mittwoch zwischen 19.45 und 21 Uhr in ein Haus an der Straße Hülsdonk in Viersern eingebrochen. Nach Polizeiangaben hebelten sie ein Fenster auf und gelangten so hinein. Drinnen rissen sie mit brachialer Gewalt einen grauen Tresor aus der Wand und flohen damit. In dem Tresor befanden sich etliche tausend Euro und Schmuckstücke. Hinweise: Ruf 02162 3770.