Schwalmtal : Einbrecher knacken Tresor in Kita

Wie die Polizei mitteilte, entkamen die Täter mit Bargeld. Foto: dpa/Silas Stein

Schwalmtal Unbekannte Einbrecher haben in der Nacht zu Samstag einen Tresor in einer Kindertagesstätte im Ortsteil Schier geknackt, in dem sich Bargeld befand. Wie die Polizei mitteilte, entkamen die Täter mit dem Geldbetrag „in unbekannter Höhe“.

