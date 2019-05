Viersen : Einbrecher in Gesamtschule

Die Polizei hofft nach dem Einbruch in der Viersener Gesamtschule auf Zeugenhinweise. Foto: dpa/Friso Gentsch

Viersen Einbruch am Ausweichstandort der Anne-Frank-Gesamtschule am Pestalozziweg: Laut Polizei haben Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch ein rückwärtiges Fenster eingeschlagen und gelangten so in das Objekt.

Dort brachen sie Zwischentüren auf und durchsuchten Schränke. Zur Beute gibt es noch keine Angaben. Zeugen melden sich unter Ruf 02162 3770.

(busch-)