Vorfall in Viersen : Einbrecher stehlen Parfum und Handseife

Vorfall in Viersen

In der Zeit zwischen Sonntag, 22 Uhr, und Montag, 10.15 Uhr, haben Einbrecher aus einem Keller an der Oberrahserstraße in Viersen Pflegeprodukte im Einkaufswert von 7500 Euro erbeutet. Wie die Polizei mitteilte, handelt es sich dabei um Parfum, Gesichtspflege und Handseife, außerdem Kerzen. Zeugen melden sich bei der Polizei unter Ruf 02162 3770.