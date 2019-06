Schwalmtal : Einbrecher in Amerner Supermarkt

Schwalmtal Unbekannte sind zwischen Sonntag, 9. Juni, 23.30 Uhr, und Montag, 10. Juni, 11 Uhr, durch ein Loch im Dach in einen Supermarkt an der Siemensstraße in Schwalmtal-Amern gelangt. Dort brachen sie laut Polizei eine weitere Öffnung in eine Zwischenwand und erreichten auf diese Weise den Lotto-Kiosk.

Ob und was sie gestohlen haben, steht noch nicht fest. Zeugenmelden sich bei der Kriminalpolizei unter Telefon 02162 3770.

(busch-)