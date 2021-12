An der Kantstraße in Niederkrüchten : Einbrecher erbeuten Bargeld

Die Polizei sucht Zeugen, die am Dienstag an der Kantstraße und Umgebung Verdächtiges bemerkt haben. Foto: dpa/Friso Gentsch

Niederkrüchten An der Kantstraße in Niederkrüchten waren Einbrecher unterwegs. Der oder die Täter drangen in zwei Bungalows ein und durchsuchten alle Räume. Nach bisherigen Ermittlungen wurde in einem Haus Bargeld entwendet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Bei zwei Einbrüchen erbeuten Einbrecher am Dienstag Bargeld. Die Polizei meldet zwei Wohnungseinbrüche an der Kantstraße in Niederkrüchten. Zwischen 17.45 und 22.45 Uhr schlugen Unbekannte die Scheibe der Terrassentür eines Bungalows ein und durchsuchten das Haus. Nach ersten Feststellungen stahlen der oder die Täter Bargeld. Bei einem Einbruch zur selben Zeit in einen zweiten Bungalow gingen die Täter auf die gleiche Weise vor. Dort steht noch nicht fest, was die Einbrecher erbeuteten.

(hb)