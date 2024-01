Vorfall an Silvester Nachbar beobachtet Einbrecher bei der Flucht

(busch-) Zu Opfern von Einbrechern sind die Bewohner eines Hauses an der Goethestraße in Niederkrüchten-Elmpt am letzten Tag des Jahres 2023 geworden. Dies teilte die Polizei am Dienstag mit. Demnach sind dort mutmaßlich zwei Unbekannte eingebrochen. Die Polizei grenzt die Tatzeit zwischen 12 Uhr und 20 Uhr ein. Allerdings spreche viel dafür, dass die Einbrecher erst gegen 20 Uhr aktiv wurden. Laut Polizei kamen sie durch den Garten, schlugen die Scheibe der Terrassentür ein und durchsuchten im Haus Schränke in verschiedenen Räumen. Ob sie dabei Beute machten, steht noch nicht fest. Kurz nach 20 Uhr fielen einem Nachbarn zwei Männer in seinem Garten auf. Als er sie ansprach, stießen sie ihn beiseite und liefen zu einem angrenzenden Parkplatz. Dort stiegen sie in einen blauen Kleinwagen und fuhren in Richtung Sparkasse weg. Sie werden beschrieben als dunkel gekleidet, miteinander sollen sie sich in einer arabisch klingenden Sprache unterhalten haben. Zeugen melden sich unter der Rufnummer 02162 3770.