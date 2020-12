Einbruch in Viersen : Hausbewohner ertappt Einbrecher

Die Polizei meldet einen Einbruch in ein Haus an der Eichenstraße in Viersen. Foto: dpa/Friso Gentsch

Viersen Wie die Männer ins Haus gelangten, ist noch unklar. Ein Nachbar hörte ein Poltern und informierte einen Bewohner.

Zwei Männer sind am Donnerstag gegen 18.20 Uhr in ein Haus an der Eichenstraße in Viersen eingebrochen. Laut Polizei wurden sie dabei von einem Hausbewohner entdeckt: Nachdem ein Nachbar ein Poltern gehört und ihn darauf angesprochen hatte, sah er nach und traf im Treppenflur auf die Einbrecher.