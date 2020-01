In Einfamilienhaus in Brüggen-Bracht eingebrochen

Brüggen Beim Einbruch in Bracht ist der Schaden noch nicht geklärt.

Brüggen-Bracht (RP) Unbekannte brachen am Samstag zwischen 12:30 und 21:30 Uhr in ein freistehendes Einfamilienhaus auf der Stifterstraße ein. Sie hebelten die Terrassentüre und durchsuchten mehrere Räume. Was entwendet wurde, steht noch nicht fest. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge bitte an die Polizei Viersen unter der Rufnummer 02161-3770.