Vorfall in Brüggen : Einbrecher fliehen mit Schmuckstücken

Brüggen Der Unbekannte oder die Unbekannten hebelten ein Fenster auf, gelangten in das Haus. Die Polizei hat schon erste Erkenntnisse zur Beute.

Unbekannte sind am Montag in der Zeit zwischen 16.30 Uhr und 19.20 Uhr in ein Einfamilienhaus am Reiherweg in Brüggen eingebrochen. Laut Polizei hebelten sie ein Fenster auf und durchsuchten mehrere Räume.