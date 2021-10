Einbrecher in Schwalmtal : Einbruch in Wohnhaus in Amern

Die Polizei meldet immer wieder Einbrüche, bei denen die Täter durch Terrassenfenster oder -türen ins Haus gelangen. Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

Schwalmtal Bisher unbekannte Täter sind am Wochenende in ein Einfamilienhaus an der Straße Linde im Schwalmtaler Ortsteil Amern eingebrochen.

Wie die Polizei mitteilte, gelangten die Einbrecher am Samstagabend zwischen 18.40 Uhr und 19.30 Uhr durch ein Terrassenfenster, das sie zuvor mit Gewalt geöffnet hatten, in das Haus.

Im Gebäude brachen die Täter eine weitere Wohnungstür auf und durchwühlten etliche Räume. Der genaue Umfang der Beute steht nach Angaben der Polizei noch nicht fest.

(naf)