Vorfall in Brüggen : Einbrecher fliehen mit Geld

Brüggen Wer hat etwas von einem Einbruch an der Straße „Stevensend“ in Brüggen bemerkt? Dort flohen Unbekannte nach einem Einbruch mit Geld.

Die Polizei sucht Zeugen nach einem Einbruch am Mittwochmorgen in Brüggen-Bracht: Nach ihren Angaben sind in der Zeit zwischen 9 und 10 Uhr Unbekannte in ein Einfamilienhaus an der Straße „Stevensend“ eingedrungen. Sie durchwühlten verschiedene Räume. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen wurde ein niedriger dreistelliger Geldbetrag entwendet. Zeugen melden sich unter Ruf 02162 377-0.