Einbruch in Viersen : Diebe erbeuten Schmuck

Die Polizei bittet um Hinweise zur Tat. Foto: dpa/Friso Gentsch

Viersen Bisher unbekannte Täter sind in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Hauptstraße in Alt-Viersen eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Einbruch in der Zeit zwischen Donnerstag, 10. Februar, und Sonntag, 13. Februar.

Nach Angaben der Polizei hatten die Täter die Wohnungstür aufgehebelt und waren so hinein gelangt. In der Wohnung durchsuchten die Einbrecher die Zimmer. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei entwendeten sie unter anderem Schmuck.

Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge erbittet die Polizei Viersen telefonisch unter der Rufnummer 02162 3770.

(naf)