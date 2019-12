Grenzland : Einbrecher erbeuten Geld und Schmuck

(RP) Unbekannte Einbrecher hebelten am Montag zwischen 14.30 und 17.50 Uhr die Terrassentür eines Einfamilienhauses an der Straße Dorffeld in Schwalmtal-Amern auf und verschafften sich so Zutritt ins Haus.

