Schwalmtal : Einbrecher erbeuten Bargeld in Waldniel

Kann jemand der Polizei Hinweise geben? (Symbolfoto) Foto: dpa/Friso Gentsch

Schwalmtal Bargeld erbeuteten Einbrecher am Heiligabend in Waldniel. In der Zeit von 15 bis 21 Uhr drangen unbekannte Täter in eine Wohnung auf der Amerner Straße ein. Sie kletterten auf den Balkon der Erdgeschosswohnung und hebelten die Balkontüre auf.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Sie durchsuchten Schränke und Schubläden.

(hb)