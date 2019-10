Kriminalität in Viersen : Einbrecher entkommen mit Schmuck

Viersen Bei einem Einbruch in einen Bungalow in Dülken haben die unbekannten Täter diverse Schmuckstücke gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Einbruch zwischen Samstag, 19 Uhr, und Sonntag, 15.50 Uhr, an der Rochusstraße.

