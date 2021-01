Einbruch in ein Büro am Elkanweg

Vorfall in Viersen

Viersen Die Täter suchten in Schränken und Schubladen nach Beute.

Einbrecher sind in ein Bürogebäude am Elkanweg in Viersen gelangt. Laut Polizei hebelten sie zwischen Freitag, 17, und Samstag, 8.10 Uhr, die Türe und ein Fenster auf. Unklar ist noch, ob sie etwas gestohlen haben.