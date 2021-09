Vorfall in Brüggen-Bracht : Einbrecher bei Tat gefilmt

Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise. Foto: dpa/Friso Gentsch

Brüggen Nach einem Einbruch am Donnerstag um 17 Uhr in einem Sanitärhandel sucht die Polizei nun Zeugen. Was der Polizei hilft: Der Täter wurde gefilmt.

Die Polizei sucht Zeugen nach einem Einbruch in Brüggen-Bracht am Donnerstag um 17 Uhr: Laut Polizei hat sich ein Einbrecher durch Hebeln an einer Metalltür Zugang zum Verkaufsraum eines Geschäftes für Sanitärbedarf an der Straße Alst verschafft und Bargeld gestohlen. Dabei filmte ihn eine Überwachungskamera: Der Mann war zu erkennen als kurzhaarig, er trug ein hellblaues Oberteil, vermutlich ein Hemd. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02162 3770 entgegen.

(busch-)