Dülken : Einbrecher auf Supermarkt-Dach

Dülken Einsatzkräfte der Polizei haben in der Nacht zu Mittwoch in Dülken zwei mutmaßliche Einbrecher festgenommen. Um 2.24 Uhr hatte eine Alarmanlage an einem Supermarkt ausgelöst, berichtete eine Polizeisprecherin.

