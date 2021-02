Pandemie im Kreis Viersen : Ein weiterer Corona-Toter im Kreis Viersen

Kreis Viersen Im Kreis Viersen ist ein weiterer Mensch an den Folgen der Corona-Infektion gestorben: ein 73-jähriger Mann aus Willich.

(hb) Dem Kreis Viersen wurden am Donnerstag 29 neue Infektionen mit dem Corona-Virus bekannt. Ein 73-jähriger Mann aus Willich ist an der Corona-Krankheit gestorben. Aktuell gelten 239 Menschen im Kreis Viersen als infiziert. Die Zahl der neuen bestätigten Fälle in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner ist leicht von 52 auf 53 gestiegen. 55 Menschen werden in den Krankenhäusern im Kreisgebiet stationär behandelt, davon befinden sich fünf auf Intensivstationen, vier davon werden beatmet.

Das sind die Zahlen: 7746 nachgewiesene Corona-Fälle im Kreis Viersen seit Beginn der Pandemie, 239 Menschen sind aktuell infiziert, 7276 genesen und 231 gestorben. Die nachgewiesenen Fälle verteilen sich im Westkreis wie folgt: In der Gemeinde Brüggen sind 324 Corona-Fälle bekannt, elf sind aktuell infiziert, 303 Menschen sind wieder genesen und zehn sind gestorben. In der Stadt Nettetal sind von den 1352 bekannten Fällen 32 aktuell infiziert,1283 Menschen sind genesen und 37 gestorben. In der Gemeinde Niederkrüchten sind seit Ausbruch 285 Fälle bekannt, acht davon sind aktuell infiziert, 262 Menschen sind genesen und 15 verstorben. In der Gemeinde Schwalmtal sind von 353 bekannten Corona-Fällen fünf aktuell infiziert, 341 Personen sind genesen, sieben verstorben. In der Stadt Viersen sind von 2352 bekannten Fällen 110 aktuell infiziert, 2147 genesen und 95 gestorben.