Corona im Kreis Viersen : Ein Todesfall – Inzidenz-Wert steigt leicht an

Kreis Viersen Die Zahl der akut Corona-Infizierten ist im Kreis Viersen am Dienstag unter 200 gefallen. Der Inzidenz-Wert stieg aber leicht, von 43 auf 46.

Eine 85-jährige Tönisvorsterin starb an den Folgen ihrer Infektion. Das Gesundheitsamt registrierte 28 Neuinfektionen, darunter auch von einer Person an der Paul-Weyers-Schule am Standort Viersen-Dülken. 507 Menschen befanden sich in Quarantäne.