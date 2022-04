Corona-Pandemie im Kreis Viersen : Inzidenz-Wert sinkt, ein weiterer Corona-Todesfall

Ein 84-jähriger Mann aus Kempen ist an den Folgen seiner Corona-Infektion verstorben. Foto: dpa/Fabian Strauch

Kreis Viersen Ein 84-jähriger Mann aus Kempen ist an den Folgen seiner Corona-Infektion gestorben. Nähere Angaben zum Impfstatus oder zu Vorerkrankungen des Mannes machte der Kreis Viersen aus Datenschutzgründen nicht.

Damit sind seit Beginn der Pandemie 373 Einwohner an den Folgen der Virusinfektion verstorben.

Am Freitag registrierte das Kreisgesundheitsamt 510 Neuinfektionen, das sind 117 weniger als am Donnerstag. Die Zahl der insgesamt akut Infizierten lag am Freitag laut einer Hochrechnung des Kreises bei 6052 (+263). Die Sieben-Tage-Inzidenz sank laut der Statistik des Robert-Koch-Instituts weiter von 1129,2 auf 1083,0 (NRW: 1025,4).