Kleingärten in Viersen : Erntevergnügen aus dem eigenen Garten

Ein wahres Gemüse- und Obstparadies ist der Garten von Jadranka und Rade Mandic. 65 verschiedene Arten baut das Ehepaar auf 305 Quadratmetern in der Dülkener Kleingartenanlage Eintrachtstraße an.

Insgesamt 65 Arten Obst und Gemüse wachsen in dem Kleingarten. Jede Ecke auf dem langestreckten und 305 Quadratmeter großen Grundstück ist genutzt. Die Bohnen ranken so nicht an klassisch gesetzten Bohnenstangen, sondern an einem halbrunden Rankgerüst Marke Eigenbau. Der Clou: Im hinteren Bereich steht ein Gitterzaunelement, an dem sich wiederum die Gurken hochangeln und zwischen dem Ganzen stehen Tomatenpflanzen, denen dieser Platz sichtlich gefällt: Sie hängen voller Tomaten. Kleine und große rote Varianten wechseln sich mit gelben Tomaten ab.

„Es war immer unser Wunsch, einen Garten in Dülken, wo wir auch leben, zu haben“, sagt Rade Mandic. Im vergangenen Dezember wurde dieser Traum Realität. Das Ehepaar konnte einen Garten in der Kleingartenanlage Eintrachtstraße pachten. Dass die beiden den grünen Daumen haben, hatten sie zuvor schon in einer Süchtelner Kleingartenanlage unter Beweis gestellt. Knapp drei Jahre waren sie dort aktiv, bevor es in den Schrebergarten im heimischen Dülken ging. „Der Garten liegt quasi um die Ecke und wir können jederzeit zu Fuß hingehen. Das ist einfach nur schön“, sagt Jadranka Mandic, die schon immer den heimischen Balkon und das Wohnzimmer in einen halben Garten verwandelt hatte. Kochen mit den eigenen Produkten ist dabei nicht nur eine Leidenschaft von ihr, sondern auch ihr einstiger Beruf. Das Ehepaar war nämlich in der Gastronomie selbständig tätig, bevor es in Rente ging und damit reichlich Zeit für den eigenen Garten vorhanden ist. Jeden Tag sind sie dort anzutreffen. Ihr Einsatz wurde jetzt zusätzlich belohnt. In der Kategorie schönster Einzelgarten beim Viersener Kleingartenwettbewerb belegten sie den dritten Platz.