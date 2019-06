Schützenfest in Lütteldorst : Ein Rosen-Bully für König Lukas Baumgarten

Schwalmtal Das war eine besondere Aufmerksamkeit für König Lukas und seine Königin Eileen von der St.-Jakobus-Schützenbruderschaft Lüttelforst: das Lieblingsauto aus Papierrosen.

Einen Tag vor Beginn des Schützenfestes bei der St.-Jakobus-Bruderschaft Lüttelforst fuhr der Königstaat mit einem offenen Traktor durch den geschmückten Ort. Das Hufendorf war festlich dekoriert und erstrahlte im Kirmesglanz. Der Marinezug hisste in seinem Quartier erneut das Segel seines Bootes, der Jägerzug baute seinen Hochstand auf. „Es kann losgehen“, sagt König Lukas Baumgarten. Er kommt wie seine Minister Sebastiano Azzara und Marco Pavicic aus dem Jägerzug. An den Kirmestagen zog das Trio in schwarzen Anzügen mit Fliege und Repräsentierstock in der Hand auf. „Wir hatten uns kurz vor dem Vogelschuss kennengelernt. Meine Königin ist da sozusagen hineingeschliddert“, erzählt Lukas Baumgarten, sonst Maler und Lackierer, schmunzelnd. Sein Vater Gottfried Baumgarten repräsentierte vor zehn Jahren als König. Eileen Rosenberg (25) war mit ihrem Körnchen direkt als Königin zu erkennen. Die Königsburg erstrahlte mit Röschen in Wasserblau und Weiß. Ein Bully, ein T-Eins Bus, ist eine Besonderheit an der Front des Königsbogen. „Die Röschen dafür haben die Königsmutter und ich gesteckt“, sagt Eileen Rosenberg. „Auf diese Automarke bin ich total fixiert und bin selber ein solches Fahrzeug gefahren“, verrät Lukas Baumgarten