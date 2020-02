Karneval in Niederkrüchten : Ein Rathaus-Empfang für zwei Karnevalsvereine

Niederkrüchten Bunte Ballons und Beifall gab es für das Kinderprinzenpaar aus Overhetfeld sowie für die Mitglieder des Karnevalsvereins „Maak möt“.

Bürgermeister Kalle Wassong (parteilos), seine CDU-Stellvertreterin Marion Schouren sowie Vertreter aus Politik und Verwaltung empfingen das Prinzenpaar Joschua und Ida des OKV „Lott Jonn" mit Gefolge sowie Mitglieder vom Karnevalsverein „Maak Möt" im Rathaus. Die Garde- und Showtänzer zeigten ihr Können; Orden wurden verteilt, ein kleiner Imbiss und Getränke wurden gereicht. Beide Vereine freuen sich auf die Züge: Am Sonntag, 23. Februar, 14.11 Uhr, in Niederkrüchten, am Montag, 11.11 Uhr, in Overhetfeld. RP